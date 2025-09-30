Feuerwehr Kaarst

FW-NE: Letzter Dienstabend von Norbert Sinthern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaarst (ots)

Am vergangenen Dienstabend haben wir unseren Kameraden Norbert Sinthern zu seinem letzten aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Kaarst begleitet. Nach 46 Dienstjahren, unzähligen Einsätzen und einem herausragenden Engagement tritt Norbert mit 67 Jahren nun in die Unterstützungsabteilung über.

Ein besonderer Moment, gemeinsam mit der Mannschaft haben wir ihn feierlichzu Hause abgeholt - ein Zeichen der Wertschätzung für seine jahrzehntelange Treue und Hingabe.

Lieber Norbert, wir danken Dir von Herzen für alles, das Du für die Feuerwehr und unsere Gemeinschaft geleistet hast. Wir freuen uns, dich auch weiterhin an unserer Seite zu wissen, jetzt in der Unterstützungsabteilung.

46 Jahre Einsatz für das Gemeinwohl. Danke!

Original-Content von: Feuerwehr Kaarst, übermittelt durch news aktuell