Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw stößt mit abgestellten Lkw zusammen
Nordhausen (ots)
Gegen 23:05 Uhr kam es am Mittwoch in der Rothenburgstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die benannte Straße in Richtung Thomas-Müntzer-Straße, als sie einen dort abgestellten Lkw-Anhänger passierte. Hierbei kollidierte die Verkehrsteilnehmerin seitlich mit dem Anhänger. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, woraufhin der Pkw abgeschleppt werden musste. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen waren vor Ort zur Unfallaufnahme.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell