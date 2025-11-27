Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstagmorgen auf der Landstraße 1005, zwischen Heilbad Heiligenstadt und Geisleden. Der Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden, ereignete sich gegen 06.40 Uhr. An der Unfallstelle kamen ein Rettungswagen sowie Kameraden der örtlichen Feuerwehr zum Einsatz. Zwei der beteiligten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen. Bis etwa 9 Uhr kam es auf der Landstraße 1005 zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Absperrmaßnahmen.

