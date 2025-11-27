Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betäubungsmittel festgestellt
Mühlhausen (ots)
Am Untermarkt führten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich am Donnerstag gegen 04.00 Uhr eine Personenkontrolle bei einem 29-Jährigen durch. Hierbei wurden verschiedene Betäubungsmittel in kleineren Mengen festgestellt und beschlagnahmt. Nach Bewertung der Gesamtumstände gehen die Beamten davon aus, dass die Drogen nicht dem Eigengebrauch galten, sondern gehandelt werden sollten. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungen ein.
