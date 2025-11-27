PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betäubungsmittel festgestellt

Mühlhausen (ots)

Am Untermarkt führten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich am Donnerstag gegen 04.00 Uhr eine Personenkontrolle bei einem 29-Jährigen durch. Hierbei wurden verschiedene Betäubungsmittel in kleineren Mengen festgestellt und beschlagnahmt. Nach Bewertung der Gesamtumstände gehen die Beamten davon aus, dass die Drogen nicht dem Eigengebrauch galten, sondern gehandelt werden sollten. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
