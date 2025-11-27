LPI-NDH: Fahrten unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Artern (ots) - Am Mittwochabend bediente sich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Schönfelder Straße ein 34-Jähriger an den Einkäufen einer 54-Jährigen. Der Mann entnahm dem Einkaufswagen eine Schachtel Zigaretten und eignete sich diese in rechtswidriger Absicht an. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Ihm wurde das zuvor erlangte Beutegut abgenommen. Die Polizeibeamten ...

