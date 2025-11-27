PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrten unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochabend gingen der Mühlhäuser Polizei gleich zwei Fahrzeugführer in Netz, die entsprechend der Feststellungen durch einen Drogenvortest im Verdacht stehen, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Anhand der Vortestverfahren und der daraus resultierenden begründeten Annahme der Trunkenheitsfahrten, wurden Blutprobenentnahmen bei einer 40-jährigen Opelfahrerin sowie einem 39-jährigen Fahrer eines Elektrorollers veranlasst. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

