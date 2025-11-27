Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrten unter Einfluss von berauschenden Mitteln
Mühlhausen (ots)
Am Mittwochabend gingen der Mühlhäuser Polizei gleich zwei Fahrzeugführer in Netz, die entsprechend der Feststellungen durch einen Drogenvortest im Verdacht stehen, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Anhand der Vortestverfahren und der daraus resultierenden begründeten Annahme der Trunkenheitsfahrten, wurden Blutprobenentnahmen bei einer 40-jährigen Opelfahrerin sowie einem 39-jährigen Fahrer eines Elektrorollers veranlasst. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.
