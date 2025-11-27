Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: 18-Jähriger kollidiert mit Tunnelwand
Arenshausen (ots)
Am Mittwochabend kam es gegen 23.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 80. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr aus Richtung Arenshausen kommend in Richtung Hohengandern und kam im Bereich einer Bahnunterführung, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit der Tunnelwand und kam dort zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden, weshalb dieser abgeschleppt werden musste. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.
