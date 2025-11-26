Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: 15. Adventskonzert der Polizei in der Herborner Stadtkirche

Ein Dankeschön an die Bürgerinnen und Bürger

Zum mittlerweile fünfzehnten Mal laden die Polizeidirektion Lahn-Dill und die Evangelische Polizeiseelsorge zu ihrem Benefiz-Adventskonzert in der Herborner Stadtkirche ein. Die Polizei an Lahn und Dill bedankt sich mit diesem Konzert für das im vergangenen Jahr entgegengebrachte Vertrauen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Am Samstag, 06. Dezember 2025, ab 17.00 Uhr, tragen namhafte Chöre und Solisten weihnachtliche Stimmung in die Evangelische Stadtkirche Herborn. Der Eintritt ist wie in den vergangenen Jahren frei, die Kollekte kommt einem karitativen Zweck zugute - Einlass ist ab 16.15 Uhr.

Die Formation Werdanos aus Werdorf, das Oranienquartett aus Dillenburg, die Jugendfreunde aus Herborn, der Chor "Sing and Act" aus Haiger, der Tenor Polizeikommissar Kurosch Abbasi, sowie Simon Schepp an der Orgel und der Trompeter Daniel Schmidt stimmen die Besucher in der festlichen Atmosphäre der historischen Stadtkirche Herborn auf die Weihnachtszeit ein.

Die Moderation des Konzertes übernimmt Polizeipfarrer Dr. Armin Kistenbrügge.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

