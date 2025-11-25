Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LANDKREIS GIEßEN: Auto in Werkstatt gerät in Brand + Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall mit Schülerin

Giessen

Langgöns-Dornholzhausen: Auto in Werkstatt gerät in Brand

Gestern Abend (24. November) geriet im Blankweg ein Auto in einer Werkstatt in Brand. Das Feuer griff auf die Werkstatt und eine angrenzende Kelterei über. Gegen 21.40 Uhr führte ein 55-Jähriger Mann in der Werkstatt Schweißarbeiten an einem Pkw durch. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich dabei eine Dämmung zwischen dem Unterboden und dem Fahrzeuginnenraum entzündete, was zum Brand des Fahrzeugs führte. Das Feuer breitete sich in der Werkstatt und der angrenzenden Kelterei aus. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Pohlheim-Hausen: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall mit Schülerin

Die Polizei in Gießen sucht nach einem Fahrradfahrer, der am Montag, den 17. November, gegen 11 Uhr mit einer 11-jährigen Fußgängerin in dem Kreuzungsbereich Am Schwimmbad / Fortweg / Zur Mühle zusammenstieß und anschließend flüchtete. Zudem sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall in der Nähe des Hallenbades beobachteten und Hinweise auf den Radfahrer geben können. Der bislang unbekannte Fahrer war mit seinem schwarzen Herrenrad auf der Straße "Zur Mühle" aus Richtung Hausen kommend unterwegs. In dem Kreuzungsbereich bog er nach rechts in die Straße "Am Schwimmbad" ab. Die 11-jährige Schülerin lief auf dem Gehweg der Straße "Am Schwimmbad" aus Richtung Hallenbad kommend. In dem Kreuzungsbereich wollte sie die Straße in Richtung Fortweg überqueren, um anschließend in Richtung Adolf-Reichwein-Schule weiterzulaufen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Das Mädchen stürzte und zog sich Schürfwunden im Gesicht sowie an den Händen zu. Der unbekannte Fahrradfahrer fuhr ohne anzuhalten in Richtung Hallenbad weiter. Der Radfahrer wurde als circa 190 cm groß und mit dunkler Kleidung beschrieben. Zudem hatte er ein schwarzes Tuch über sein Gesicht gezogen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter der Telefonnummer (0641) 7006-3555 entgegen.

