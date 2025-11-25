Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS:Hausfassade durch Eierwürfe beschädigt + Autodiebstahl scheitert

Giessen (ots)

Ehringshausen-Dillheim: Hausfassade durch Eierwürfe beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitag (21.11.2025), 21:30 Uhr und Sonntag (23.11.2025), 15:25 Uhr warfen Unbekannte rohe Eier gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Straße "Schlüsselacker". Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Hochelheim: Autodiebstahl scheitert

Unbekannte versuchten in der Werrastraße einen weißen VW zu stehlen. Sie öffneten den offenbar unverschlossenen Transporter und durchtrennten die Kabel unter dem Lenkrad. Vermutlich versuchten sie den VW kurzzuschließen und zu starten. Als dies misslang, flüchteten die Unbekannten. Der Schaden am Transporter wird mit 200 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Auto-Diebstahls und bittet um Hinweise: Wem sind zwischen 22:00 Uhr am Samstag (22.11.2025) und 10:15 Uhr am Montag (24.11.2025) verdächtige Personen im Bereich der Werrastraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

