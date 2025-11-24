Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus aufgebrochen + Rollladen und Fenster beschädigt + Scheibe zerstört + Alarmanlage ausgelöst + Polizei stoppt alkoholisierten Falschfahrer + u.v.m

Münzenberg: Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Durch die Terrassentür drangen Einbrecher am Samstag (22.11.2025) zwischen 16:35 Uhr und 19:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus "Im Stielfeld" in Gambach ein. Sie durchsuchten zunächst die Erdgeschosswohnung. Anschließend begaben sich die Täter zu einer Wohnungstür im ersten Stock und brachen diese auf. Auch diese Wohnung durchwühlten die Unbekannten. Ob sie Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, denen am Samstag in Gambach verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Wöllstadt: Rollladen und Fenster beschädigt

Einbrecher beschädigten im Wiesenweg in Ober-Wöllstadt einen Rollladen und hebelten anschließend ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Danach durchsuchten die Täter sämtliche Räume und ließen Schmuck mitgehen. Die Tat ereignete sich am Samstag (22.11.2025) in der Zeit von 18:15 Uhr bis 21:40 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Scheibe zerstört

Zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr zerstörten Einbrecher am Sonntagabend (23.11.2025) im Nidderring in Gronau die Scheibe der Kellertür eines Einfamilienhauses und verschafften sich so Zutritt. Die Unbekannten durchwühlten alle Räume des Wohnhauses. Bisher ist noch unbekannt, ob etwas gestohlen wurde. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Alarmanlage ausgelöst

Beim Versuch eine Zugangstür zu einer Drogerie in der Weiseler Straße gewaltsam zu öffnen, lösten Einbrecher in der Nacht zu Montag (24.11.2025) zwischen 02:40 Uhr und 02:45 Uhr einen Alarm aus. Vermutlich aufgrund dessen, brachen die Täter ihren Einbruchsversuch ab und flohen ohne Beute. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können unter 06031 6010 mit der Friedberger Kripo Kontakt aufnehmen.

Wölfersheim - A 45: Polizei stoppt alkoholisierten Falschfahrer

Gegen 05:05 Uhr erhielt die Polizei am Sonntagmorgen (23.11.2025) Mitteilung über einen Falschfahrer auf der A 45 bei Langenselbold, der auf der Richtungsfahrbahn Hanau in Richtung Dortmund unterwegs war. Trotz mehrerer Anhalteversuche durch Streifen der Autobahnpolizei setzte der Fahrer die Fahrt mit seinem VW Sharan in Richtung Norden fort. In Höhe der Anschlussstelle Wölfersheim gelang es Streifen der Polizeiautobahnstationen Südosthessen und Mittelhessen den Falschfahrer zu stoppen. Zuvor hatten mehrere Streifen den Verkehr in Fahrtrichtung Hanau bereits abgeleitet. Zu Zusammenstößen mit anderen Fahrzeugen kam es nicht. Der Falschfahrer hatte eine Strecke von knapp 40 km zurückgelegt. Bei der Kontrolle des 37-jährigen Fahrzeugführers bemerkten die Beamten, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Auf der Station in Butzbach erfolgte die Blutentnahme durch einen Arzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige entlassen. Gegen ihn wird unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Gegen 05:50 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben.

Butzbach: Ohne Beute geblieben

In der Hoch-Weiseler Kirchgasse brach ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Samstag (22.11.2025), 12:00 Uhr bis Sonntag (23.11.2025), 11:40 Uhr mehrere Fenster an einem Gebäude auf, in dem sich sowohl Wohn- als auch Verwaltungsräume befinden. Der Täter stieg in das Haus ein und versuchte dort Schränke aufzubrechen. Nach derzeitigem Stand ging er bei seiner Tat leer aus. Zeugen, die Auffälligkeiten festgestellt haben, werden um Hinweise unter der Rufnummer 06031 6010 gebeten.

Bad Vilbel: Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Diebe verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstag (20.11.2025), 17:30 Uhr und Freitag (21.11.2025), 07:00 Uhr Zutritt zu einem Rohbau in der Bad Vilbeler Paul-Ehrlich-Straße. Im Rohbau brachen sie eine Tür auf und stahlen Elektrogeräte und Werkzeuge im Wert von etwa 1.500 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel entgegen (Tel.: 06101 54600).

Friedberg: Unverschlossener Audi geöffnet

Einen unverschlossenen Audi A3, der im Büchnerweg in Friedberg abgestellt war, durchsuchte ein Dieb in der Zeit von Freitag (21.11.2025), 15:30 Uhr bis Samstag (22.11.2025), 08:30 Uhr. Der Langfinger ließ eine Kundenkarte aus dem Handschuhfach mitgehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010). Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Butzbach: Fiat aufgebrochen

Auf einem Schotterparkplatz in der Hoch-Weiseler-Straße brachen Unbekannte die Schiebetür eines weißen Fiat Ducato auf. Sie beschädigten das Fahrzeug dabei erheblich und griffen sich mehrere Taschen mit Kleidungsstücken. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (22.11.2025), 20:00 Uhr und Sonntag (23.11.2025), 00:30 Uhr. Hinweise nimmt die Butzbacher Polizei unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

