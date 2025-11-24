PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Räder von Fiesta geklaut + mit Promille zur Polizei

Giessen (ots)

Dietzhölztal- Räder von Fiesta geklaut

Auf die Räder eines Ford Fiesta hatten es Diebe am Freitag (21.11.2025) abgesehen. Zwischen 13:45 Uhr und 22:15 Uhr montierten die Unbekannten die 17" Winterräder vom Fahrzeug ab und stellten diesen auf Steine. Im Anschuss flüchteten die Diebe mit ihrer Beute im Wert von 1.200 Euro. Wer hat die Unbekannten beobachtet, als sie sich auf dem Parkplatz in der Siegener Straße an dem Fiesta zu schaffen machten? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Alufelgen des Herstellers KUMHO samt Reifen geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Herborn- mit Promille zur Polizei

In der Nacht zu Sonntag (23.11.2025) fuhr ein 52-Jähriger zur Herborner Polizei um das Abhandenkommen seines Mobiltelefons zu melden. Da der Mann stark nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der es auf rund 1,8 Promille brachte. Für den Driedorfer folgte eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt. Seinen Führerschein konnten die Ordnungshüter nicht sicherstellen, der wurde dem 52-Jährigen bereits vor längerer Zeit entzogen. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

