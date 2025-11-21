PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Bad Endbach: Professionelle Indoor-Plantage aufgefunden - 27-Jähriger in U-Haft

Giessen (ots)

Bad Endbach: Professionelle Indoor-Plantage aufgefunden - 27-Jähriger in U-Haft

Ermittler der Marburger Kriminalpolizei fanden am Mittwochmorgen (19. November 2025) in einem Wohnhaus eine professionelle Indoor-Plantage auf. Gegen einen 27-jährigen dringend Tatverdächtigen wird nun Untersuchungshaft vollstreckt. Nach vorangegangenen Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis in nicht geringen Mengen vollstreckten die Beamten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht Marburg und durchsuchten am vergangenen Mittwoch ein Wohnhaus im Ortskern von Bad Endbach. In dem Anwesen wurde ein Tatverdächtiger angetroffen und es wurden mehr als 200 Marihuana-Pflanzen sowie professionelles Indoor-Equipment sichergestellt. Nach ersten Einschätzungen dürften die Pflanzen einen Straßenverkaufswert im sechsstelligen Euro-Bereich haben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Marburg wurde der 27-Jährige am Donnerstag (20. November 2025) einem Haftrichter am Amtsgericht Marburg vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Verdächtige sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421/290 218.

Kathrin Ortmüller, Staatsanwältin und stellvertretende Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Marburg

Alisa Jockel, Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin der Polizei

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 12:20

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Kasse im Aldi aufgebrochen und Tageseinnahmen geklaut

    Giessen (ots) - Herborn - Kasse im Aldi aufgebrochen und Tageseinnahmen geklaut Bereits am 13.11.2025 brachen Unbekannte eine Kasse im Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße auf und stahlen die Tageseinnahmen. Im Zeitraum zwischen 19:40 Uhr und 21:10 Uhr begaben sich die Diebe unbemerkt zur nicht besetzten Kasse, brachen diese auf und entnahmen den Inhalt. Der ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 12:17

    Mittelhessen: STADT + KREIS GIESSEN: Unfall auf der B49 - Unfallfahrer flüchtet

    Giessen (ots) - Gießen- Klein-Linden: Unfall auf der B49 - Unfallfahrer flüchtet Mittwochnachmittag (19.11.2025) fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Toyota auf dem Zubringer der B 429 zur B49 in Fahrtrichtung A485. Zur gleichen Zeit war auf dem rechten Fahrsteifen der B49 ein Lkw in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Der Lkw-Fahrer wechselte von der rechten auf die linke ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:21

    Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Leiter genutzt und eingestiegen +

    Giessen (ots) - Nidda: Leiter genutzt und eingestiegen Zwischen 18:15 Uhr und 21:15 Uhr nutzten Einbrecher am Donnerstagabend (20.11.2025) eine Leiter, um an ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Ernstgasse in Ulfa zu gelangen. Dieses Fenster öffneten die Täter gewaltsam und stiegen in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten alle Etagen und ließen Schmuck und Uhren mitgehen. Die genutzte Leiter fanden die Einbrecher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren