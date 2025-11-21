PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Kasse im Aldi aufgebrochen und Tageseinnahmen geklaut

Giessen (ots)

Herborn - Kasse im Aldi aufgebrochen und Tageseinnahmen geklaut

Bereits am 13.11.2025 brachen Unbekannte eine Kasse im Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße auf und stahlen die Tageseinnahmen.

Im Zeitraum zwischen 19:40 Uhr und 21:10 Uhr begaben sich die Diebe unbemerkt zur nicht besetzten Kasse, brachen diese auf und entnahmen den Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei sucht nun nach zwei südländisch aussehenden jungen Männern. Der eine war 175 cm groß, der zweite 160 cm. Beide sollen etwa 25 Jahre alt sein. Der Kleinere hatte schlechte Deutschkenntnisse, dunkle kurze Haare und einen vollen Bart. Er war mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke bekleidet.

Ob die Beiden im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zu den zwei jungen Männern geben können, werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

