Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIESSEN: Unfall auf der B49 - Unfallfahrer flüchtet

Giessen (ots)

Gießen- Klein-Linden: Unfall auf der B49 - Unfallfahrer flüchtet

Mittwochnachmittag (19.11.2025) fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Toyota auf dem Zubringer der B 429 zur B49 in Fahrtrichtung A485. Zur gleichen Zeit war auf dem rechten Fahrsteifen der B49 ein Lkw in gleicher Fahrtrichtung unterwegs.

Der Lkw-Fahrer wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur um dem Toyota-Fahrer die Auffahrt auf die B49 zu ermöglichen. Nachdem sich der 25-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen befand, wechselte der neben ihm fahrende Lkw unvermittelt auf die rechte Fahrspur zurück.

Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der aus Linden stammende 25-Jährige verlor die Kontrolle über seinen schwarzen Aygo. Dieser drehte sich um 180 Grad und prallte mit der Beifahrerseite in die Mittelleitplanke. Der junge Mann verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Aygo wurde beschädigt. Die Reparatur wird 5.000 Euro kosten. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Lkw-Fahrer davon.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Lkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell