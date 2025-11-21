Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Limburg und der Polizeidirektion Lahn-Dill Sinn-Edingen: Hochprofessionelle Indoor-Plantage aufgefunden - 50-Jähriger in Untersuchungshaft
Giessen (ots)
Bei Ermittlungen der Steuerfahndung des Finanzamt Wetzlar wurde am Dienstagmorgen (18.11.2025) in einer Halle eines 50-Jährigen eine hochprofessionelle Indoor-Plantage aufgefunden.
Die hinzugezogenen Ermittler der Kriminalpolizei stellten 700 Marihuana-Pflanzen, 20 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana, weitere Cannabis-Produkte, reichlich Indoor-Equipment, mehrere Messer, Schreckschuss- und Luftdruckwaffen, sowie 30.000 Euro aufgefundenes Bargeld sicher.
Der 50-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (19.11.2025) einem Haftrichter beim Amtsgericht Limburg vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl aufgrund von Fluchtgefahr.
Der Sinner wurde in einer hessischen Justizvollzugsanstalt untergebracht.
Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Limburg, Telefonnummer 06431/2948-0.
Dr. Volker Bützler, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher
Kerstin Müller, Polizeihauptkommissarin und Pressesprecherin
