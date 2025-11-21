PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Limburg und der Polizeidirektion Lahn-Dill Sinn-Edingen: Hochprofessionelle Indoor-Plantage aufgefunden - 50-Jähriger in Untersuchungshaft

Giessen (ots)

Bei Ermittlungen der Steuerfahndung des Finanzamt Wetzlar wurde am Dienstagmorgen (18.11.2025) in einer Halle eines 50-Jährigen eine hochprofessionelle Indoor-Plantage aufgefunden.

Die hinzugezogenen Ermittler der Kriminalpolizei stellten 700 Marihuana-Pflanzen, 20 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana, weitere Cannabis-Produkte, reichlich Indoor-Equipment, mehrere Messer, Schreckschuss- und Luftdruckwaffen, sowie 30.000 Euro aufgefundenes Bargeld sicher.

Der 50-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (19.11.2025) einem Haftrichter beim Amtsgericht Limburg vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl aufgrund von Fluchtgefahr.

Der Sinner wurde in einer hessischen Justizvollzugsanstalt untergebracht.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Limburg, Telefonnummer 06431/2948-0.

Dr. Volker Bützler, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher

Kerstin Müller, Polizeihauptkommissarin und Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

