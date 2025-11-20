Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIESSEN: in Kirche und Pfarramt eingedrungen

Giessen (ots)

Lollar - in Kirche und Pfarramt eingedrungen

In der Daubringer Straße drangen Unbekannte am gestrigen Abend (19.11.2025) zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr in die dortige Kirche ein. Sie drückten die Kirchentür auf und stahlen aus dem Büroraum eine Geldkassette mit Bargeld und Briefen. Zu einem Einbruch in das Katholische Pfarramt in der Ostendstraße kam es gegen 19:00 Uhr. Dort zerstörten die Eindringlinge eine Glastür und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Offenbar wurde hier nichts gestohlen. Der Gesamtschaden wird mit etwa 2.500 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach drei Jugendlichen, die als etwa 16 Jahre alt beschrieben wurden. Sie waren dunkel gekleidet und hatten laut Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild. Wer kann Hinweise zu den Jugendlichen geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Gießener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell