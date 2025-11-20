PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Parkplatzrempler

Giessen (ots)

Ehringshausen: Parkplatzrempler

Etwa 4.500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem Skoda kosten, den ein unbekannter Unfallfahrer am Mittwoch (19.11.2025) hinterließ. Zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr touchierte der Unbekannte den blauen Kodiaq beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unfallfahrer davon. Zeugen, die den Unfall auf dem Parkplatz Stegwiese mitbekommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

