Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Schmuck und Bargeld erbeutet + Einbrecher schlagen in Rohbauten zu + Einbruch in Autowerkstatt + Solartechnik-Betrieb wird Ziel eines Einbruchs

Rosbach v. d. Höhe: Schmuck und Bargeld erbeutet

Schmuck und Bargeld in Höhe von mindestens 5.500 Euro erbeuteten Einbrecher am gestrigen frühen Abend (18. November) aus einem Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße. Zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Haus und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Die Ermittler der Friedberger Kripo suchen nach Zeugen, die gestern in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich der Konrad-Adenauer-Straße beobachteten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06031 6010 zu melden.

Altenstadt-Oberau: Einbrecher schlagen in Rohbauten zu

In dem Ortsteil Oberau gerieten in der Zeit von Montag (17. November) 17 Uhr bis gestern Morgen (18. November) 8.30 Uhr zwei Rohbauten in den Fokus von Einbrechern. Aus einem Rohbau in der Straße "Am Limes" nahmen sie Arbeitsgeräte und Werkzeuge eines Malerbetriebs im Wert von mindestens 20.000 Euro mit. In der Parallelstraße "An der Lehmkaute" klauten sie aus einem Rohbau sowie aus einem auf dem Baustellengelände abgestellten Anhänger mehrere Baustellengeräte. Den Wert der entwendeten Gegenstände schätzt die Polizei auf circa 15.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der beiden Rohbauten gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031 6010 zu kontaktieren.

Nidda Ober-Widdersheim: Einbruch in Autowerkstatt

Unbekannte hebelten zwischen Montagabend (17. November) 17.30 Uhr bis Dienstagmorgen (18. November) 7.30 Uhr das Fenster einer Autowerkstatt in der Wydratstraße auf. In dem Gebäude durchsuchten sie sämtliche Schränke nach Wertgegenständen. Die Polizei geht derzeit davon, dass die Täter keine Beute machten. Die Einbruchschäden belaufen sich auf knapp 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042 96480.

Friedberg: Solartechnik-Betrieb wird Ziel eines Einbruchs

Aus einem Firmengebäude für Solartechnik in der Straßheimer Straße klauten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (18. November) unter anderem Messgeräte, Tablets und eine Drohne. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster stiegen sie gegen 2.20 Uhr in das Gebäude ein. Anschließend hebelten sie eine Bürotür auf und durchsuchten mehrere Schränke. Die Einbruchschäden beziffert die Polizei mit etwa 3.000 Euro. Der Wert des Stehlgutes liegt schätzungsweise bei mindestens 6.000 Euro. Die Friedberger Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straßheimer Straße wahrgenommen? Entsprechende Hinweise werden bei der Polizeistation in Friedberg unter der Telefonnummer 06031 6010 entgegengenommen.

