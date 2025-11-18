Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Drei Pkw mit zerstörten Außenspiegeln + Einbruch in Handy-Werkstatt + Waldschule Ziel eines Einbruchs + Autofahrerin kracht gegen Betonkübel und flüchtet

Angelburg-Frechenhausen: Drei Pkw mit zerstörten Außenspiegeln

Ein Unbekannter beschädigte am Samstagabend (15. November) in der Zeit von 21.40 Uhr bis 21.45 Uhr in der Wiesenstraße in Höhe der Hausnummern 13 bis 15 drei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Der Vandale zerstörte gewaltsam den Außenspiegel eines schwarzen Volvos, eines blauen Mercedes sowie eines roten VW. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen in der Wiesenstraße beobachteten. Diese werden gebeten die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu kontaktieren. Zudem werden Zeugen, deren Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Marburg: Einbruch in Handy-Werkstatt

Einbrecher hatten es am Wochenende in der Zeit von Samstag (15. November) 14 Uhr bis Montag (17. November) 10 Uhr auf ein Ladengeschäft für Handyreparaturen in der Straße "Am Grün" abgesehen. Sie scheiterten zunächst an dem Versuch die Glaseingangstür aufzuhebeln. Daraufhin warfen sie die Tür mit einem Pflasterstein ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Verkaufsraum. Dort nahmen sie unter anderem Smartwatches, diverses Handyzubehör sowie Münzgeld mit. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Ermittler der Marburger Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Geschäfts in der Straße "Am Grün" gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg-Wehrda: Waldschule Ziel eines Einbruchs

Diebe brachen am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitagmittag (14. November) 12 Uhr bis Montagmorgen (17. November) 7.30 Uhr in die Waldschule Wehrda im Lärchenweg ein. Sie hebelten das Fenster eines Büros auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Den Inhalt verteilten sie auf dem Boden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Beute machten. Die Einbruchschäden belaufen sich auf rund 400 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Marburg: Autofahrerin kracht gegen Betonkübel und flüchtet - Polizei bittet um Mithilfe

Die Verkehrsunfallermittlerin der Marburger Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Abend des 7. Novembers nach Zeugen. Eine 54-jährige Fahrerin setzte sich gegen 23 Uhr berauscht hinter das Steuer ihres roten Citroen C3. Im Bachweg krachte sie in Höhe der Hausnummer 27 mit der Fahrzeugfront gegen einen Betonkübel und riss diesen aus der Verankerung. Anschließend flüchtete sie mitsamt ihrem Auto von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf kehrte sie zurück. Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten bemerkten bei der 54-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch. Zudem schwankte sie und war unsicher auf den Beinen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,5 Promille. Ein Drogenschnelltest schlug ebenfalls an, indem er ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamine anzeigte. Ein Arzt führte bei der im Landkreis Marburg-Biedenkopf lebenden Frau eine Blutentnahme durch. Die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher. Die Unfallschäden werden auf insgesamt 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

