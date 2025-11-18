Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Verkehrsdienst deckt mehrere Verstöße auf + Schmuck und Tresor gestohlen + Tresor geknackt + Skoda durchsucht +

Giessen (ots)

Butzbach: Verkehrsdienst deckt mehrere Verstöße auf

Am späten Donnerstagvormittag (13.11.2025) fiel einer Streife des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau in der Butzbacher Innenstadt ein E-Scooterfahrer auf, an dessen Fahrzeug sich kein Versicherungskennzeichen befand. Die Polizisten folgten daher dem E-Scooter und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der 27-jährige Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs trug einen Motorradhelm. Als er diesen absetzte und sich mit den Wetterauer Verkehrsexperten unterhielt, ergab sich diesen der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der 27-Jährige gab an, kurz vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben, sei sich jedoch nicht bewusst gewesen, dass er danach nicht den E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum hätte führen dürfen. Als die Ordnungshüter den Roller einer genaueren Überprüfung unterzogen, stellten sie fest, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von 48 km/h erreichen konnte. Zulässig sind maximal 20 km/h. Ein Arzt führte auf der Polizeistation in Butzbach eine Blutentnahme durch. Gegen den 27-jährigen E-Scooterfahrer wird nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Den Motorradhelm trug der Mann laut eigenen Angaben, da er wenige Tage zuvor bereits mit dem E-Scooter bei hoher Geschwindigkeit gestürzt sei und sich Verletzungen an Kopf und Händen zugezogen hatte.

Altenstadt: Schmuck und Tresor gestohlen

Zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr drangen Einbrecher am Montag (17.11.2025) durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Rhönstraße in Rodenbach ein. In einem Stockwerk durchsuchten die Täter verschiedene Schränke. Sie stahlen Schmuck und einen Tresor. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht neben den Tätern auch Zeugen, die am Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Rodenbach wahrgenommen haben. Hinweise werden telefonisch unter 06031 6010 bei der Kripo in Friedberg entgegengenommen.

Karben: Tresor geknackt

Diebe brachen im Laufe des vergangenen Wochenendes zunächst ein Fenster eines Bekleidungsgeschäfts in der Bahnhofstraße in Karben auf. Danach knackten sie in dem Geschäft einen Tresor und entwendeten Bargeld. Der Tatzeitraum kann auf Samstag (15.11.2025), 18:10 Uhr bis Montag (17.11.2025), 08:40 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Skoda durchsucht

Ein Unbekannter öffnete einen grauen Skoda Kodiaq, der in der Kettelerstraße in Friedberg abgestellt war. Er durchsuchte den Fahrzeuginnenraum, wurde jedoch nicht fündig und zog mit leeren Händen ab. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (16.11.2025), 22:30 Uhr und Montag (17.11.2025), 07:15 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell