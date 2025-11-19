Mittelhessen: STADT + KREIS GIESSEN: blauer VW Polo nach Verkehrsunfall gesucht + Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrer

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Heuchelheim- blauer VW Polo nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall in der Gießener Straße am gestrigen Nachmittag (17.11.2025) sucht die Polizei nun den Fahrer eines VWs. Gegen 16:30 Uhr war eine 13-jährige Fahrradfahrerin in der Marktstraße in Fahrtrichtung Gießen unterwegs. Im dortigen Kreisverkehr beabsichtigte sie den Kreisel in Richtung Brauhausstraße zu verlassen. Im Kreisverkehr überholte sie ein blauer Polo, der in die Gießener Straße abbog. Die 13-Jährige kollidierte dabei offenbar mit dem VW des Unbekannten. Der Fahrer, der als 80-85 Jahre und 165 cm - 175 cm beschrieben wurde, hielt an und fragte das Mädchen ob es ihr gut gehe. Die 13-Jährige bejahte die Frage, der Fahrer stieg in seinen VW und fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Im Nachgang verspürte die Jugendliche Schmerzen und meldete den Vorfall der Polizei. Diese bittet nun um Zeugenhinweise, sowie den Unfallfahrer sich zu melden. Der Fahrer hatte dünne, zurückgekämmte, graue Haare und einen kurzen Stoppelbart. Er ging gebeugt. Bekleidet war er mit einer beigen Jacke und vermutlich blauer Jeans. Wer kann Hinweise zum Fahrer oder dessen blauen VW Polo geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrer

Am Montag (17.11.2025) war ein 73-Jähriger zu Fuß im Park am Schwanenteich in der Ringallee unterwegs. Ein Radfahrer fuhr auf selbem Fußweg. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierten beide. Der 73-Jährige stürzte und verletzt sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der unbekannte Radfahrer flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Zusammenstoß gegen 15:10 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Biker geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555.

