Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Leiter genutzt und eingestiegen +

Giessen (ots)

Nidda: Leiter genutzt und eingestiegen

Zwischen 18:15 Uhr und 21:15 Uhr nutzten Einbrecher am Donnerstagabend (20.11.2025) eine Leiter, um an ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Ernstgasse in Ulfa zu gelangen. Dieses Fenster öffneten die Täter gewaltsam und stiegen in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten alle Etagen und ließen Schmuck und Uhren mitgehen. Die genutzte Leiter fanden die Einbrecher auf dem Grundstück. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum in Ulfa verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

