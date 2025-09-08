Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Co2-Austritt in Discounter - ein Mitarbeiter leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Montagabend kam es in einem Discounter in Hattingen zu einem Einsatz der Feuerwehr. Ein ausgelöster Warnmelder im Lagerbereich hatte auf einen möglichen Co2-Austritt hingewiesen, gleichzeitig wurde von Anrufern auch eine Rauchentwicklung gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Markt bereits vollständig geräumt - das Personal hatte hier vorbildlich reagiert. Ein Mitarbeiter klagte über gesundheitliche Beschwerden. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Unter schwerem Atemschutz erkundeten Feuerwehrtrupps den betroffenen Bereich und stellten mit Messgeräten tatsächlich erhöhte Co2-Konzentrationen fest. Umgehend wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Nachdem die Messwerte wieder im unbedenklichen Bereich lagen, konnte das Lager gemeinsam mit einem Techniker des Unternehmens begangen werden.

Die Ursache für den Austritt war ein technischer Defekt an der Kühlanlage.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Im zweistündigen Einsatz waren die hauptamtlichen Kräfte und der Löschzug Mitte. Die ebenfalls alarmierte Sondereinsatzgruppe für atomare, biologische und chemische Einsatzlagen brauchte nicht mehr ausrücken.

