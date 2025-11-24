Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Steuerbüro + Randalierer in Gönnern unterwegs + Einbrüche in Marburg + Heizungsraum einer Speditionsfirma gerät in Brand + Baumaschinen geklaut + und weitere

Giessen (ots)

Neustadt-Mengsberg: Einbruch in Steuerbüro

Am späten Freitagabend (21. November) zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Steuerbüro in der Straße "In den Gassegärten" ein. Über ein aufgehebeltes Fenster verschafften sie sich Zugang zu der Kanzlei. Sie durchsuchten sämtliche Schreibtische und Schränke nach Wertgegenständen. Die Einbrecher ließen 300 Euro Bargeld mitgehen. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf knapp 1.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 entgegen.

Angelburg-Gönnern: Randalierer in Gönnern unterwegs

Beschädigte Fahrzeuge, umgestoßene Mülltonnen, Blumenkübel auf den Straßen und eine zerstörte Hauseingangstür hinterließen Randalierer in der Nacht zu Samstag (22. November) in Gönnern. Gegen 3 Uhr lief eine Gruppe Jugendlicher durch die Schelde-Lahn-Straße, die Mühlbachstraße und die Industriestraße in Richtung Niedereisenhausen. Während ihres Fußmarsches machten sie sich an sechs geparkten Autos zu schaffen: Sie rissen die Kennzeichen ab, zerkratzten die Fahrzeuge und warfen Mülltonnen auf sie. Außerdem kippten die Randalierer Blumenkübel auf die Straßen und traten Mülltonnen um. In der Industriestraße zerstörten sie die Glasscheibe einer Hauseingangstür. Einige der abgerissenen Kennzeichen fanden Polizisten in den umliegenden Straßen auf. Angaben zu den Gesamtschäden könnten derzeit noch nicht gemacht werden. Die Randalierer trugen dunkle Kapuzenpullover. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat die Sachbeschädigungen beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen werden gebeten den Polizeiposten in Gladenbach unter der Telefonnummer (06462) 9168130 zu informieren.

Marburg: Münzgeld aus Bäckerei geklaut

Unbekannte öffneten in der Zeit von Freitag (21. November) 19.45 Uhr bis Samstag (22. November) 6.45 Uhr gewaltsam die Schiebetür einer Bäckereifiliale in der Neue Kasseler Straße. Aus dem Verkaufsraum klauten sie eine Spendenbox vom Verkaufstresen sowie eine kleine Geldkassette mit rund 20 Euro Münzgeld. Angaben zu möglichen Einbruchschäden liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Neue Kasseler Straße gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Marburg: ED aus Käthe-Kollwitz-Schule

Am Wochenende geriet die Käthe-Kollwitz-Schule in der Georg-Voigt-Straße in den Fokus von Einbrechern. Zwischen Freitag (21. November) 19 Uhr und Sonntag (23. November) 16.30 Uhr hebelten sie eine Tür und ein Fenster auf. Im Gebäude durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen, auf der Suche nach Wertgegenständen. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Neustadt: Heizungsraum einer Speditionsfirma gerät in Brand

Am Freitagmorgen (21. November) gegen 9.30 Uhr führte ein 28-jähriger Mitarbeiter einer Sanitärinstallationsfirma Schweißarbeiten in dem Heizungsraum einer Speditionsfirma in der Niederkleiner Straße durch. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dabei Funken auf das Dämmmaterial von drei Warmwassertanks übersprangen und es entzündeten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Heizungsanlage wurde beschädigt und ist in der Folge nicht mehr betriebsfähig. Der 28-Jährige zog sich leichte Brandverletzungen an der Hand zu. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 150.000 Euro.

Kirchhain-Betziesdorf: Baumaschinen aus Werkzeuglager geklaut

Diebe erbeuteten in der Nacht zu Sonntag (23. November) gegen 1.50 Uhr Baumaschinen aus dem Werkzeuglager einer Baustelle im Friedensweg. Die Täter nahmen unter anderem zwei Rüttelplatten mit. Den Wert des Diebesgutes schätzt die Polizei auf knapp 2.300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 entgegen.

Marburg: Roter VW Lupo beim Georg-Gassmann-Stadion beschädigt

Heute Morgen (24. November) kam es zwischen 7 Uhr und 7.20 Uhr auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen roten VW Lupo. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden an der linken Fahrzeugfront des VW auf rund 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

