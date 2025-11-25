Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Täter flüchten ohne Beute + Verlagshaus im Fokus von Einbrechern + silbergrauer VW T-Roc beschädigt - Verursacher flüchtet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen (ots)

Marburg: Täter flüchten ohne Beute

Ohne Beute zu machen, ließen Einbrecher am Wochenende einen aufgebrochenen Container im Rollwiesenweg im Bereich der Hausnummer 36 zurück. Zwischen Freitag (21. November) 18 Uhr und Montag (24. November) 8.55 Uhr hebelten sie die Tür des Containers auf und verschafften sich so Zutritt. Die Beschädigung beziffert die Polizei mit etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Marburg: Verlagshaus im Fokus von Einbrechern

Über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster gelangten Einbrecher am vergangenen Wochenende in der Zeit von Sonntag (23. November) 17 Uhr bis Montag (24. November) 7.30 Uhr in ein Verlagshaus in der Straße "Am Schwanhof". Die Täter durchwühlten sämtliche Räume auf der Suche nach Wertgegenständen. Eine List der entwendeten Gegenstände liegt der Polizei bislang noch nicht vor. Die Einbruchschäden liegen schätzungsweise bei knapp 200 Euro. Die Marburger Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Schwanhof" wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Silbergrauer VW T-Roc beschädigt - Verursacher flüchtet

Der Verkehrsunfallermittler der Marburger Polizei sucht nach Zeugen, die am Samstagvormittag (22. November) zwischen 8.15 Uhr und 10 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des "Firmaneiplatzes" in der Deutschhausstraße beobachteten. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen silbergrauen VW T-Roc mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke. Die Polizei schätzt die Beschädigung am Heck des VW auf circa 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 in Verbindung zu setzen.

