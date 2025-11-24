POL-HH: 251124-3. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 85-Jährigem aus Hamburg-Wellingsbüttel
Hamburg (ots)
Zeit: seit 16.11.2025, 22:45 Uhr
Ort: Hamburg-Wellingsbüttel, Wellingsbüttler Weg
Seit letzte Woche Montag fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach einem 85-jährigen Mann aus dem Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel.
Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6160466
Der vermisste Senior wurde gestern tot in der Alster aufgefunden und durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen.
Hinweise auf Straftaten beziehungsweise eine Fremdeinwirkung ergaben sich nicht.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.
Schl.
