Polizei Hamburg

POL-HH: 251124-3. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 85-Jährigem aus Hamburg-Wellingsbüttel

Hamburg (ots)

Zeit: seit 16.11.2025, 22:45 Uhr

Ort: Hamburg-Wellingsbüttel, Wellingsbüttler Weg

Seit letzte Woche Montag fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach einem 85-jährigen Mann aus dem Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6160466

Der vermisste Senior wurde gestern tot in der Alster aufgefunden und durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen.

Hinweise auf Straftaten beziehungsweise eine Fremdeinwirkung ergaben sich nicht.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

