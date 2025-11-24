POL-HH: 251124-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Lohbrügge
Hamburg (ots)
Zeit: seit 19.11.2025, 19:30 Uhr
Ort: Hamburg-Lohbrügge
Seit Freitagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 14-Jährigen aus dem Stadtteil Lohbrügge. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung zu entnehmen, die unter folgendem Link abrufbar ist: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6163886
Die Vermisste hat sich am frühen Samstagmorgen am Polizeikommissariat 15 gemeldet und wurde anschließend in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
