Polizei Hamburg

POL-HH: 251124-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Lohbrügge

Hamburg (ots)

Zeit: seit 19.11.2025, 19:30 Uhr

Ort: Hamburg-Lohbrügge

Seit Freitagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 14-Jährigen aus dem Stadtteil Lohbrügge. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung zu entnehmen, die unter folgendem Link abrufbar ist: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6163886

Die Vermisste hat sich am frühen Samstagmorgen am Polizeikommissariat 15 gemeldet und wurde anschließend in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

