POL-HH: 251121-2. Übergabe einer "Orange Bank" an zentraler Stelle für Hamburg - Einladung für Medienschaffende

Zeit: 25.11.2025, 14:00 bis circa 14:45 Uhr Ort: Hamburg-Neustadt, Caffamacherreihe 1 - 3, Bezirksamt Hamburg-Mitte

Am kommenden Dienstag übergeben Innensenator Andy Grote, Justizsenatorin Anna Gallina, Polizeipräsident Falk Schnabel und der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte Ralf Neubauer den Bürgerinnen und Bürgern eine weitere sogenannte Orange Bank und setzen damit ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt zum Nachteil von Frauen und Mädchen.

Seit 1991 macht die UN-Kampagne "Orange the World" auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Um dieses Phänomen in den Fokus der Gesellschaft zu rücken, engagiert sich die Kampagne nicht ausschließlich mit Veranstaltungen, sondern möchte auch sichtbare Zeichen setzen, unter anderem durch das Aufstellen von sogenannten Orange Banks.

In diesem Zusammenhang übergeben Innensenator Andy Grote, Justizsenatorin Anna Gallina, Polizeipräsident Falk Schnabel und der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte Ralf Neubauer Anfang nächster Woche eine weitere "Orange Bank". Durch den prominenten Standort vor dem Bezirksamt Hamburg-Mitte in der Hamburger Innenstadt rückt das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen sichtbar in den Fokus der Bürgerinnen und Bürger sowie der Besucherinnen und Besucher der Stadt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen und werden gebeten, sich bis Montag, 24.11.2025, 15:00 Uhr, per E-Mail an polizeipressestelle@polizei.hamburg.de anzumelden. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung stehen Ihnen die Protagonistin sowie die Protagonisten für O-Töne zur Verfügung.

