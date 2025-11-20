Polizei Hamburg

POL-HH: 251120-2. Zeugenaufruf nach Körperverletzung, Bedrohung und mutmaßlich rassistischer Beleidigung in Hamburg-Hamm

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.11.2025, 17:39 Uhr

Tatort: Hamburg-Hamm, U-Bahn-Linie 2 (U2), zwischen den Haltestellen Rauhes Haus und Hammer Kirche

Ein Unbekannter hat gestern Nachmittag im Stadtteil Hamm zunächst einen Mann rassistisch beleidigt und im Anschluss eine einschreitende 42-jährige Zeugin geschubst und bedroht. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bestieg der derzeit Unbekannte am U-Bahnhof Rauhes Haus ein Abteil der U2 und setzte sich mit seinen zwei Hunden im Bereich einer Vierer-Sitzgruppe zu einem bislang unbekannten Fahrgast. Dieser wechselte offensichtlich aufgrund der Hunde den Sitzplatz, woraufhin er von dem Hundehalter mutmaßlich rassistisch beleidigt wurde. Nachdem die 42-jährige Frau, die ebenfalls in dem Bereich saß, den Täter auf seine beleidigenden Äußerungen angesprochen hatte, schubste, bedrohte und beleidigte er sie. Der unbekannte Täter stieg mit seinen braunen Mischlingshunden an der Haltestelle Hammer Kirche aus der Bahn aus. Die 42-Jährige erstattete im Anschluss eine Strafanzeige am Polizeikommissariat 11.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- 30 bis 40 Jahre alt

- blonde, sehr kurze Haare

- bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem braunen Hoodie

Die Ermittlungen werden vom zuständigen Landeskriminalamt für Staatsschutzdelikte (LKA 73) geführt.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere wird der Geschädigte der rassistischen Beleidigung gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell