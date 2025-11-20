Polizei Hamburg

POL-HH: 251120-1.Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher in Hamburg-Eppendorf auf frischer Tat vorläufig fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.11.2025, 00:40

Tatort: Hamburg-Eppendorf, Loehrsweg

Vergangene Nacht haben Einsatzkräfte der Polizei einen 33-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, unter anderem mehrere Einbruchdiebstähle begangen zu haben. Der Mann wird heute dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkten Zivilfahnderinnen und -fahnder im Bereich einer Baustelle einen Mann, der sich konspirativ verhielt. Daraufhin überprüften sie zunächst die Örtlichkeit und stellten zwei offenstehende Baucontainer fest. Bei der weiteren Absuche nach dem Unbekannten trafen sie diesen im Keller eines benachbarten Mehrfamilienhauses an. Dabei fielen den Einsatzkräften zeitgleich zwei augenscheinlich kurz zuvor aufgebrochene Kellerverschläge auf. Der 33-jährige Pole wurde daraufhin wegen des Verdachts des Einbruchs vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizistinnen und Polizisten mehrere Aufbruchswerkzeuge, ein Pfefferspray, mehrere Messer sowie weitere Beweismittel.

Darüber hinaus steht der Mann im Verdacht, mindestens einen der Baucontainer aufgebrochen zu haben. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte dem Tatverdächtigen einen im Umfeld geparkten Mazda zuordnen, an dem zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren. Diese waren zuvor im Stadtteil Fuhlsbüttel gestohlen worden. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie weitere Aufbruchswerkzeuge, eine Sturmhaube sowie mehrere Handys und stellten die Gegenstände sicher.

Das Einbruchsdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 132) führt die Ermittlungen und der Tatverdächtige soll nach Abschluss der Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt werden. Hier muss er sich vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen dauern an. Hierbei wird auch geprüft, ob der Mann für weitere, gleichgelagerte Taten in der jüngeren Vergangenheit verantwortlich sein könnte.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell