POL-HH: 251117-4. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 14.11.2025, 23:05 Uhr

Unfallort: Hamburg-Barmbek-Nord, Fuhlsbüttler Straße

Vergangenen Freitagabend kam es im Stadtteil Barmbek-Nord zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 64 Jahre alten Fußgänger, bei dem dieser schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Dacia die Fuhlsbüttler Straße in Richtung Alte Wöhr. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in Höhe der Emil-Janßen-Straße zu einer Kollision mit einem Fußgänger, der sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Fahrstreifen befand. Dieser erlitt dabei schwere Verletzungen.

Eine umgehend alarmierte Rettungswagenbesatzung transportierte den Verletzten unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

