Polizei Hamburg

POL-HH: 251117-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Raststätte in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.11.2025, 21:41 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Altenfelder Weg, Raststätte Hamburg-Stillhorn West

Nachdem gestern Abend ein Unbekannter die Tank- und Raststätte Hamburg-Stillhorn West überfallen und Geld erbeutet hat, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge betrat der Unbekannte den Verkaufsraum, bedrohte einen Mitarbeiter sowie einen Kunden mit einer Schusswaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schoss der Mann ein Mal in die Decke. Als der Angestellte daraufhin Bargeld übergeben hatte, flüchtete der mutmaßliche Räuber in unbekannte Richtung - ob zu Fuß oder mit einem Fahrzeug, ist zurzeit auch Gegenstand der Ermittlungen.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen, darunter auch Einsatzkräfte aus Niedersachsen und vom Zoll, führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- 175 bis 180 cm groß - schlank - bekleidet mit einer dunkelgrauen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover, einem braunen Cap, einem schwarzen Schal (der das Gesicht größtenteils verdeckte) und Handschuhen - führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Das Harburger Raubdezernat (LKA 184) führt die Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

