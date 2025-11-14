Polizei Hamburg

POL-HH: 251114-3. Eine Zuführung nach Verdacht der Brandstiftung an zwei Fahrzeugen in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.11.2025, 00:32 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Cottaweg / Merkenstraße

Polizistinnen und Polizisten nahmen gestern einen 32-jährigen Polen vorläufig fest, der im Verdacht steht, zwei Fahrzeuge angezündet zu haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen des Branddezernats (LKA 45) bemerkte ein Anwohner ein Feuer an einem Skoda und informierte umgehend den Notruf der Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen sowohl der Skoda als auch ein vor ihm parkender Volkswagen in Vollbrand.

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten wurden im Umfeld des Brandortes auf einen Mann aufmerksam, der sich verdächtig verhielt. Kurz darauf erschien der Halter des Skodas am Brandort. Er teilte den Einsatzkräften mit, dass er mit eben diesem Mann, dem 32-jährigen Polen, zuvor in einen Streit geraten war.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den 32-Jährigen, stellten Beweismittel bei ihm sicher und nahmen ihn daraufhin vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun vom LKA 45 fortgesetzt werden.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus.

