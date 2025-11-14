Polizei Hamburg

POL-HH: 251114-1. "Gemeinsam Brücken bauen" am Internationalen Tag der Toleranz - Einladung für Medienschaffende

Hamburg (ots)

Zeit: 17.11.2025, 16:00 Uhr

Ort: Hamburg-Winterhude, Carl-Cohn-Straße 39, Akademie der Polizei Hamburg - Haus A (Zugang über Seiteneingang in der Krochmannstraße)

Am kommenden Montag begeht die Polizei Hamburg erneut den Internationalen Tag der Toleranz mit einer besonderen Veranstaltung unter dem Motto "Gemeinsam Brücken bauen". Seit 2021 beteiligt sich die Polizei Hamburg jährlich mit einem eigenen Format an diesem von der UNESCO initiierten Gedenktag, der für ein friedliches Miteinander und gelebte Vielfalt steht.

Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt im Jahr 2021 hat die Polizei Hamburg ihr Engagement für ein diskriminierungsfreies Miteinander - intern wie extern - deutlich gemacht. Auch in diesem Jahr organisiert das Institut für Demokratie, Diversität und Führung (IDDF) der Polizei Hamburg gemeinsam mit dem Beschwerdemanagement und Disziplinarangelegenheiten (BMDA) ein besonderes Event, das den Dialog zwischen Polizei und Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt stellt.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die Präsentation des Kunstprojekts "Gemeinsam Brücken bauen", das im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus entstanden ist. Gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde, der muslimischen MTO Sufismus-Gemeinde Hamburg, dem Verein BeBoldly e.V. für die Schwarze Community in Deutschland und der Stadtteilwerkstatt St. Pauli wurde ein mehrere Quadratmeter großes Kunstwerk geschaffen. Es zeigt verschiedene Formen von Diskriminierung und stellt eine Brücke dar, die als zentrales Symbol für das friedliche und respektvolle Zusammenleben aller Menschen steht.

Das Programm umfasst Grußworte des Polizeipräsidenten Falk Schnabel, den Leitungen des IDDF und BMDA sowie der beteiligten Organisationen. Neben der Vorstellung des Kunstprojekts findet unter dem Titel "Polizei und Zivilgesellschaft - gemeinsam für diskriminierungsfreies und demokratisches Miteinander" eine Bühnendiskussion statt. Abschließend bietet das interkulinarische Buffet nicht nur viel Genuss, sondern erlaubt auch den Raum für einen offenen Dialog, Vernetzung und dem interkulturellen Austausch - das Ganze eingebettet in musikalische Begleitung.

Einladung für Medienschaffende:

Die Polizei Hamburg lädt Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein, am 17. November 2025 an der Veranstaltung teilzunehmen, sich über die Inhalte und Ergebnisse zu informieren und mit den beteiligten Akteuren ins Gespräch zu kommen. Es besteht die Möglichkeit für O-Töne.

Bitte melden Sie sich bis Montag, 17.11.2025, 11:00 Uhr unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de an. Auf dem Gelände der Akademie der Polizei werden Parkmöglichkeiten vorgehalten.

