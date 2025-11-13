Polizei Hamburg

POL-HH: 251113-4. Vermisstenfahndung nach 87-Jährigem aus Hamburg-Stellingen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 12.11.2025, 15:00 Uhr

Ort: Hamburg-Stellingen, Oldenburger Straße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 87-jährigen Wilfried Schmidt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei verließ Herr Schmidt gestern die Wohnung seiner Lebensgefährtin in Hamburg-Stellingen für einen Spaziergang, kehrte nicht zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste, der in Iserbrook lebt, ist schwer erkrankt und bedingt orientiert, daher kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, sucht die Polizei nun auf Anordnung eines Amtsrichters öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- scheinbares Alter: 87 Jahre - circa 165 cm groß - schlanke Statur - mittellange weiß-graue Haare - zuletzt bekleidet mit einer orange-braunen Winterjacke mit Kapuze, einer blauen Jeans und grauen Schuhen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 124) führt die weiteren Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell