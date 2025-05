Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Fassade brennt nach Flämmarbeiten - eine Person verletzt

Rheurdt (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt wurde am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr mit beiden Löscheinheiten zu einem Gebäudebrand auf die Bahnstraße im Ortsteil Rheurdt alarmiert. Bei Flämmarbeiten, die der Bewohner eines Einfamilienhauses in seinem Innenhof mit einem Gasbrenner durchführte, kam es zur Entzündung von Efeu und Rankbewuchs an der Fassade. Das Feuer breitete sich entlang der Fassade rasch vom Erdgeschoss bis ins zweite Obergeschoss aus. Durch die Hitzeentwicklung sprangen mehrere Scheiben des Gebäudes, sodass Rauch in das Gebäude zog.

Die ersteintreffenden Kräfte leiteten mit einem Löschrohr umgehend einen Außenangriff ein und konnten die Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl und den Innenraum des Hauses verhindern. Im weiteren Verlauf kontrollierten zwei Trupps unter Atemschutz das verrauchte Gebäude von innen. Über die Drehleiter der ebenfalls alarmierten Feuerwehr Neukirchen-Vluyn wurde zudem die Fassade und das Dach kontrolliert. Hierbei kamen Wärmebildkameras zum Einsatz. Beide Kontrollen ergab keine weiteren Feststellungen, sodass der Einsatz nach Entrauchung des Gebäudes rasch zurückgefahren werden konnte.

Der Verursacher des Brandes unternahm vor Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch und verletzte sich dabei. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Partnerin, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Gebäude befand, konnte das Gebäude selbstständig verlassen und blieb unverletzt.

37 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehren Rheurdt und Neukirchen-Vluyn waren mit zehn Fahrzeugen eine Stunde lang im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt, übermittelt durch news aktuell