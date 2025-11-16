Polizei Hamburg

POL-HH: 251116-1. Vermisstenfahndung nach 66-Jähriger aus Hamburg-Ottensen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 15.11.2025, 20:30 Uhr

Ort: Hamburg-Ottensen, Nöltingstraße

Seit gestern Abend wird die 66-jährige Necla Kurtbogan aus dem Hamburger Stadtteil Ottensen vermisst. Die Polizei Hamburg sucht jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach ihr.

Die Vermisste kehrte am Samstagabend nach einem Spaziergang nicht an ihre Wohnanschrift zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Seniorin ist dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Da bisherige Such- und Überprüfungsmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Antreffen geführt haben, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten, die etwa 160 bis 165 cm groß ist und ausschließlich türkisch spricht. Sie ist bekleidet mit einer dunkelbraunen Stoffhose und einer schwarzen, kurzen Daunenjacke mit einer Kapuze. Zudem trägt sie ein buntes Kopftuch (bordeauxfarben mit Blumenmuster) und graue Stoffsportschuhe mit weißer Sohle.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Frau sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell