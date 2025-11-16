Polizei Hamburg

POL-HH: 251116-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 66-Jähriger aus Hamburg-Ottensen

Zeit: seit 15.11.2025, 20:30 Uhr

Ort: Hamburg-Ottensen, Nöltingstraße

Seit Sonntagmorgen fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 66-jährigen Necla K. aus dem Stadtteil Ottensen.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6159299

Die Vermisste konnte heute Nachmittag durch einen Familienangehörigen im Stadtteil Groß Flottbek angetroffen und nach Hause begleitet werden.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.

