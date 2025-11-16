PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251116-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 66-Jähriger aus Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 15.11.2025, 20:30 Uhr

Ort: Hamburg-Ottensen, Nöltingstraße

Seit Sonntagmorgen fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 66-jährigen Necla K. aus dem Stadtteil Ottensen.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6159299

Die Vermisste konnte heute Nachmittag durch einen Familienangehörigen im Stadtteil Groß Flottbek angetroffen und nach Hause begleitet werden.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

