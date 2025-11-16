POL-HH: 251116-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 66-Jähriger aus Hamburg-Ottensen
Hamburg (ots)
Zeit: seit 15.11.2025, 20:30 Uhr
Ort: Hamburg-Ottensen, Nöltingstraße
Seit Sonntagmorgen fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 66-jährigen Necla K. aus dem Stadtteil Ottensen.
Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6159299
Die Vermisste konnte heute Nachmittag durch einen Familienangehörigen im Stadtteil Groß Flottbek angetroffen und nach Hause begleitet werden.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.
Wen.
