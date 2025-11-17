Polizei Hamburg

POL-HH: 251117-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.11.2025, 21:01 Uhr

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Oliver-Lißy-Straße

Am Sonntagabend kam es im Stadtteil Eidelstedt zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen trat ein bislang unbekannter Mann an den im Auto sitzenden 24-Jährigen heran und gab unvermittelt mindestens einen Schuss auf diesen ab. Anschließend flüchtete der maskierte Tatverdächtige vermutlich in Richtung der Straße Wietersheim bzw. der angrenzenden Autobahnbrücke. Der Verletzte begab sich in ein angrenzendes Wohnhaus und machte Anwohnende auf sich aufmerksam. Eine umgehend alarmierte Rettungswagenbesatzung transportiert ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als 25 Funkstreifenwagen sowie Einsatzkräften aus Schleswig-Holstein, einem Polizeihubschrauber, einer Drohne und Diensthunden führten nicht zur Festnahme des mutmaßlichen Angreifers.

Diese kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 170 bis 180 cm groß - schlanke Statur - dunkel gekleidet

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, die nun von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg übernommen wurden und andauern.

In diesem Zusammenhang bitten die Strafverfolgungsbehörden Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der tatverdächtigen Person geben können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

