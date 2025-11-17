PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 251117-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.11.2025, 21:01 Uhr

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Oliver-Lißy-Straße

Am Sonntagabend kam es im Stadtteil Eidelstedt zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen trat ein bislang unbekannter Mann an den im Auto sitzenden 24-Jährigen heran und gab unvermittelt mindestens einen Schuss auf diesen ab. Anschließend flüchtete der maskierte Tatverdächtige vermutlich in Richtung der Straße Wietersheim bzw. der angrenzenden Autobahnbrücke. Der Verletzte begab sich in ein angrenzendes Wohnhaus und machte Anwohnende auf sich aufmerksam. Eine umgehend alarmierte Rettungswagenbesatzung transportiert ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als 25 Funkstreifenwagen sowie Einsatzkräften aus Schleswig-Holstein, einem Polizeihubschrauber, einer Drohne und Diensthunden führten nicht zur Festnahme des mutmaßlichen Angreifers.

Diese kann wie folgt beschrieben werden:

   - etwa 170 bis 180 cm groß
   - schlanke Statur
   - dunkel gekleidet

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, die nun von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg übernommen wurden und andauern.

In diesem Zusammenhang bitten die Strafverfolgungsbehörden Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der tatverdächtigen Person geben können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 10:14

    POL-HH: 251117-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Raststätte in Hamburg-Wilhelmsburg

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 16.11.2025, 21:41 Uhr Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Altenfelder Weg, Raststätte Hamburg-Stillhorn West Nachdem gestern Abend ein Unbekannter die Tank- und Raststätte Hamburg-Stillhorn West überfallen und Geld erbeutet hat, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge betrat der Unbekannte ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 16:43

    POL-HH: 251116-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 66-Jähriger aus Hamburg-Ottensen

    Hamburg (ots) - Zeit: seit 15.11.2025, 20:30 Uhr Ort: Hamburg-Ottensen, Nöltingstraße Seit Sonntagmorgen fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 66-jährigen Necla K. aus dem Stadtteil Ottensen. Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6159299 Die Vermisste konnte heute Nachmittag ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:34

    POL-HH: 251116-1. Vermisstenfahndung nach 66-Jähriger aus Hamburg-Ottensen

    Hamburg (ots) - Zeit: seit 15.11.2025, 20:30 Uhr Ort: Hamburg-Ottensen, Nöltingstraße Seit gestern Abend wird die 66-jährige Necla K. aus dem Hamburger Stadtteil Ottensen vermisst. Die Polizei Hamburg sucht jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach ihr. Die Vermisste kehrte am Samstagabend nach einem Spaziergang nicht an ihre Wohnanschrift zurück und ist seitdem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren