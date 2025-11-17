Polizei Hamburg

POL-HH: 251117-3. Eine männliche Person verstirbt bei Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Zeit: 16.11.2025, 08:27 Uhr

Ort: Hamburg-Barmbek-Nord, Habichtstraße

Am Sonntagmorgen brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord aus, bei dem eine bislang nicht identifizierte Person verstorben ist.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Branddelikte (LKA 45) hörten Anwohnende einen Rauchwarnmelder aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses und verständigten daraufhin die Feuerwehr.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten eine Rauchentwicklung fest und fanden im Rahmen der Lösch- und Rettungsmaßnahmen einen bislang nicht identifizierten männlichen Leichnam.

Die Beamtinnen und Beamten des LKA 45 haben in Zusammenarbeit mit dem LKA 414 (Todesermittlungen) unmittelbar die Ermittlungen vor Ort übernommen. Hierbei gilt es zu klären, ob es sich bei dem Verstorbenen um den Wohnungsinhaber handeln könnte. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell