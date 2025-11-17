PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 251117-5. Vermisstenfahndung nach 85-Jährigem aus Hamburg-Wellingsbüttel

POL-HH: 251117-5. Vermisstenfahndung nach 85-Jährigem aus Hamburg-Wellingsbüttel
  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 85-jährigen Wolfgang Walter Fischer und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei verließ Herr Fischer, der an einer Demenzerkrankung leidet, heute Nacht die Pflegeeinrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, sucht die Polizei nun auf Anordnung einer Amtsrichterin öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

   - scheinbares Alter: 85 Jahre
   - circa 170 cm groß
   - blaue Augen
   - graue Haare
   - grauer Vollbart
   - gekrümmte Körperhaltung
   - zuletzt bekleidet mit einem grauen Pullover, einer blauen Jeans,
     schwarz-blauen Schuhen und einer schwarzen Winterjacke

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 151) führt die weiteren Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren