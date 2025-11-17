Polizei Hamburg

POL-HH: 251117-5. Vermisstenfahndung nach 85-Jährigem aus Hamburg-Wellingsbüttel

Hamburg (ots)

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 85-jährigen Wolfgang Walter Fischer und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei verließ Herr Fischer, der an einer Demenzerkrankung leidet, heute Nacht die Pflegeeinrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, sucht die Polizei nun auf Anordnung einer Amtsrichterin öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- scheinbares Alter: 85 Jahre - circa 170 cm groß - blaue Augen - graue Haare - grauer Vollbart - gekrümmte Körperhaltung - zuletzt bekleidet mit einem grauen Pullover, einer blauen Jeans, schwarz-blauen Schuhen und einer schwarzen Winterjacke

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 151) führt die weiteren Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

