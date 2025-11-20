Polizei Hamburg

POL-HH: 251120-3. Vermisstenfahndung nach 55-jähriger Frau aus Hamburg-Groß-Borstel

Zeit: seit 16.11.2025, 13:18 Uhr

Ort: Hamburg-Groß Borstel, Paeplowweg

Seit Sonntagmittag wird die 55-jährige Michaela Querfeldt aus dem Hamburger Stadtteil Groß-Borstel vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach der Vermissten.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ die Frau am Sonntagmittag ihre Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden von Frau Querfeldt, für die eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund hat heute eine Richterin am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- 165 cm groß - scheinbares Alter: 50 Jahre - kräftige Statur - lange, blonde Haare (meist hochgebunden) - zuletzt bekleidet mit einer grauen Jogginghose, grauem Hoodie, schwarzen Badelatschen - trägt möglicherweise eine schwarze Brille, Tattoo "Kinderzeichnung" (Sonne und Alien) am linken Unterarm, weitere Tattoos an den Beinen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die 55-Jährige auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

