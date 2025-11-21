Polizei Hamburg

POL-HH: 251121-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Lieferservice in Hamburg-Wilstorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.11.2025, 22:53 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilstorf, Mensingstraße

Ein Unbekannter hat gestern Abend einen Pizzalieferservice im Stadtteil Wilstorf überfallen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats der Region Harburg (LKA 184) betrat ein Unbekannter das Geschäft, bedrohte den 22 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Anschließend flüchtete der maskierte Mann mit seiner Beute auf einem schwarzen E-Scooter in Richtung Jägerstraße.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit einem Dutzend Funkstreifenwagen und einem Diensthund führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben werden kann:

- etwa 180 bis 190 cm groß - sportliche, muskulöse Figur - bekleidet mit einer grauen Jogginghose und heller Oberbekleidung mit Kapuze - trug Handschuhe

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun vom LKA 184 fortgeführt werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Räuber geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

