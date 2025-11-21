Polizei Hamburg

POL-HH: 251121-4. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Lohbrügge



Zeit: seit 19.11.2025, 19:30 Uhr

Ort: Hamburg-Lohbrügge

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 14-jährigen Sophie Trübner und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Landeskriminalamts (LKA 173) traf sich das Mädchen am Mittwochnachmittag mit einer Freundin in Bergedorf und kehrte danach nicht wie abgesprochen nach Hause zurück. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, sodass nun mit einem Lichtbild öffentlich nach der Vermissten gesucht wird.

Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

- 170 bis 175 cm groß

- schlank

- längere, dunkle Haare, teilweise rot gefärbt

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans, einem hellen Kapuzenpullover und dunklen Schuhen

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

