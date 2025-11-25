Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Überladen und zu hoch - Verkehrsdienst stoppt Autotransporter + Einbruch innerhalb von 20 Minuten + Klamotten gestohlen + Am Nachmittag eingebrochen + Straßenraub +

Giessen (ots)

Münzenberg: Überladen und zu hoch - Verkehrsdienst stoppt Autotransporter

Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau fiel am Freitag (21.11.2025) an der Zufahrt zur A 45, Anschlussstelle Münzenberg, ein Autotransporter auf, der mit sieben Fahrzeugen beladen war. Im Rahmen ihrer Kontrolle stellten die Verkehrsspezialisten fest, dass sich zu viele Fahrzeuge auf dem Transporter befanden und die maximal erlaubte Höhe überschritten wurde. Trotz verschiedener Versuche des Fahrers, die erlaubte maximale Höhe von vier Metern zu erreichen, ergab sich am Ende immer noch ein Wert von 4,23 Meter. Die Ordnungshüter untersagten in diesem Zustand die Weiterfahrt des Autotransporters. Nachdem der Fahrer zwei Fahrzeuge abgeladen und eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich entrichtet hatte, konnte er seine Fahrt in nun ordnungsgemäßem Zustand fortsetzen.

Bad Nauheim: Einbruch innerhalb von 20 Minuten

In dem kurzen Zeitfenster zwischen 15:35 Uhr und 15:55 Uhr brachen Einbrecher am Montag (24.11.2025) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Dürerstraße in Nieder-Mörlen auf. Die Täter durchwühlten in verschiedenen Zimmern mehrere Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Schmuck. Zeugen, denen am Montagnachmittag in Nieder-Mörlen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Klamotten gestohlen

Am Donnerstagnachmittag (20.11.2025) gegen 16:30 Uhr rissen zwei Männer mehrere Kleidungsstücke von einem Kleiderständer, der vor einem Bekleidungsgeschäft in der Frankfurter Straße aufgestellt war. Danach flüchtete das Duo mit den Kleidungsstücken in Richtung eines Parkhauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Zeugen beschrieben die beiden Täter als circa 30 - 40 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Ermittler der Polizeistation Bad Vilbel suchen weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Dieben geben können oder denen die zwei Männer im Bereich des Parkhauses aufgefallen sind (Tel.: 06101 54600).

Butzbach: Am Nachmittag eingebrochen

Zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr zerstörten Einbrecher am Montag (24.11.2025) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Kleeberger Straße. Sie durchsuchten das gesamte Wohnhaus. Ob die Täter Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter Tel.: 06031 6010.

Friedberg: Zeugen nach Straßenraub gesucht!

Auf dem Nachhauseweg schlugen am Samstagabend (22.11.2025) ein oder mehrere Täter einen 49-jährigen Mann aus Friedberg in der Ockstädter Straße von hinten nieder. Danach wurde dem Mann der Rucksack entrissen, in dem sich unter anderem eine Geldbörse und ein Handy befanden. Die Tat ereignete sich gegen 23:45 Uhr. Die Friedberger Kripo sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06031 6010 entgegengenommen.

Nidda: Kupferkabel bereitgelegt

Unbekannte drangen in Eichelsdorf in eine Fabrikationshalle auf einem Firmengelände in der Frankenstraße ein. Dort brachen sie eine Tür auf, durchtrennten mehrere Kupferkabel und legten diese für den Abtransport bereit. Gestohlen wurde bislang nichts. Der Tatzeitraum kann lediglich auf Montag, 03.11.2025, 14:35 Uhr bis Montag, 24.11.2025, 14:30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

