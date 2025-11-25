PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: KREIS GIEßEN: + 14-Jährige aus Langgöns vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +
Giessen (ots)

Langgöns: 14-Jährige aus Langgöns vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitag, 14.11.2025 wird die 14-jährige Xinyu SONG aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Langgöns vermisst.

Xinyu, genannt Nicole, ist ca. 150 cm groß, schlank und hat schwarze, schulterlange, glatte Haare. Sie trägt eine schwarze Brille und ist am Hals, dem Dekolleté und den Armen tätowiert. Zur Bekleidung liegen momentan keine Hinweise vor.

Zuletzt gesehen wurde sie am 14.11.2025 gegen 09:15 Uhr in ihrer Wohngruppe im Kiefernring in Langgöns.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Gießen (Tel.: 0641 7006-6555) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

