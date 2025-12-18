Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Neheim

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 13.12.2025 um 12:00 Uhr bis zum 16.12.2025 um 15:00 Uhr kam es in der Straße Litauenring in Neheim zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Sie scheiterten an dem Fenster und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

