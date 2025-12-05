Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Schulwegunfall, 15-Jähriger leicht verletzt

Rheine (ots)

Im Einmündungsbereich Neuenkirchener Straße / Heinrichstraße ist es am Donnerstag (04.12.) gegen 07.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer gekommen.

Eine 40-jährige Frau aus Rheine fuhr mit einem VW Touran auf der Heinrichstraße in Richtung Neuenkirchener Straße. Im Einmündungsbereich wollte sie nach rechts auf die Neuenkirchener Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 15-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem linken Radweg der Neuenkirchener Straße fuhr und von dort nach links in die Heinrichstraße abbiegen wollte.

Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 40-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell