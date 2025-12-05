Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind an der Straße Korrenkamp in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Am Mittwoch (03.12.) schlugen sie in der Zeit zwischen 18.20 Uhr und 22.20 Uhr die Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Im ähnlichen Zeitraum brachen unbekannte Täter, wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6172343), noch in ein weiters Wohnhaus an der Straße Korrenkamp ein. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, kontaktieren bitte die Wache in Emsdetten: Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell