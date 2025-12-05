PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Saerbeck (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (04.12.) zwischen 16.30 Uhr und 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Middendorf, in der Nähe der Straße Schuldamm eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf. Im Haus durchsuchten sie mehrere Zimmer und öffneten dort Schränke. Sie entwendeten nach ersten Angaben Schmuck. Die genaue Schadenshöhe konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht benannt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

